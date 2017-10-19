Европейские эксперты развенчали слухи о "российском выбросе" рутения-106

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Европейские эксперты в области атомной энергетики отвергли версию о том, что в России имел место выброс радиоактивного изотопа рутения-106.

По мнению специалистов, на самом деле, в Европе мог произойти инцидент, связанный с медицинским использованием этого изотопа.

Рутений-106 (Ru-106) нарабатывается с помощью ускорителей заряженных частиц — циклотронов и используется в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз и в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля.

История вопроса

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации.

Ведомство предположило, что источник якобы находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

После этого госкорпорация "Росатом" официально заявила, что радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли РФ в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону, и что версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна.

Росатом привел данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета. Согласно этим данным, в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не был обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге — но там концентрация Ru-106 за период со 2 по 6 октября была ничтожной и составляла 115,4 микробеккерелей на кубический метр, что в десятки тысяч раз ниже допустимой концентрации.

Для сравнения, на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии 54,3 тысячи микробеккерелей на кубический метр, Украине 40 тысяч микробеккерелей на кубический метр.

Доводы экспертов

"Наличие рутения-106 искусственного происхождения в атмосфере нескольких европейских стран с конца сентября активно упоминается в средствах массовой информации. Как это часто бывает, когда возникает тема радиации, сразу начали ходить разные слухи, в том числе о возможности ядерной аварии в России — что не является правдой", — сказал журналистам основатель и президент французской общественной организации "Экология и атомная энергетика" Бруно Комби.

МАГАТЭ выпустило официальный доклад по этому вопросу, который содержит подробную информацию об атмосферных исследованиях, проведенных и опубликованных различными странами ЕС, а также Россией и Украиной, напомнил Комби.

Он отметил, что в случае аварии на атомном объекте в воздухе было бы зафиксировано присутствие других изотопов (например, цезия-137) в радиоактивном "облаке".

"Самые высокие концентрации Ru-106 в Европе были измерены в Румынии. Поэтому, вероятно, источник необходимо искать именно там или поблизости, в соседней стране, на "наветренной" стороне", — сказал он.

При этом априори речь идет не об аварии на АЭС, а скорее об источнике рутения-106 медицинского происхождения, отметил Комби. Например, медицинский радиоактивный источник мог быть утерян, а потом уничтожен, предположил эксперт.

Комби привел в пример ЧП в бразильском городе Гояния, где в 1987 году из заброшенной больницы была украдена деталь установки для радиолучевой терапии. В результате из-за переоблучения умерли четыре человека, в том числе ребенок.

"Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть", — отметил в свою очередь латвийский физик Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнал "Геоэнергетика.ру".

"Версия немецких "специалистов" может быть реализована только одним способом: рутений-106 немедленно после своей "утечки на Южном Урале" стартует вертикально вверх в космическое пространство, а после того, как планета Земля повернется на необходимое количество градусов, не менее стремительно пикирует на территорию Европы. Только в этом случае версия о том, что "уральский рутений-106" не зафиксирован на территории России, которую он миновал для того, чтобы переполошить всю Европу, имеет право на существование", — написал Марцинкевич в своей статье в журнале.

По его словам, отчет МАГАТЭ "убедительно доказывает, что европейские СМИ готовы цепляться не то что за малейший информационный повод, а даже за намек на него ради раздувания антироссийской истерики".

"Досадно, что к этой компании в данном случае не погнушались присоединиться еще и немецкие специалисты по радиологической защите", — добавил Марцинкевич.