Европейские эксперты развенчали слухи о "российском выбросе" рутения-106

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Европейские эксперты в области атомной энергетики отвергли версию о том, что в России имел место выброс радиоактивного изотопа рутения-106.
Рутений-106 (Ru-106) нарабатывается с помощью ускорителей заряженных частиц — циклотронов и используется в медицине при лечении онкологических заболеваний глаз и в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля.
История вопроса
Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации.
Ведомство предположило, что источник якобы находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.
Росатом привел данные, полученные из системы радиационного мониторинга Росгидромета. Согласно этим данным, в пробах аэрозолей в период с 25 сентября по 7 октября на территории РФ, в том числе и на Южном Урале, Ru-106 не был обнаружен, кроме единственного пункта измерения в Санкт-Петербурге — но там концентрация Ru-106 за период со 2 по 6 октября была ничтожной и составляла 115,4 микробеккерелей на кубический метр, что в десятки тысяч раз ниже допустимой концентрации.
Для сравнения, на основе подтвержденных данных из стран Европы, получаемых МАГАТЭ, в этот же период времени концентрация Ru-106 в Румынии составляла 145 тысяч микробеккерелей на кубический метр, в Италии 54,3 тысячи микробеккерелей на кубический метр, Украине 40 тысяч микробеккерелей на кубический метр.
Доводы экспертов
МАГАТЭ выпустило официальный доклад по этому вопросу, который содержит подробную информацию об атмосферных исследованиях, проведенных и опубликованных различными странами ЕС, а также Россией и Украиной, напомнил Комби.
Он отметил, что в случае аварии на атомном объекте в воздухе было бы зафиксировано присутствие других изотопов (например, цезия-137) в радиоактивном "облаке".
"Самые высокие концентрации Ru-106 в Европе были измерены в Румынии. Поэтому, вероятно, источник необходимо искать именно там или поблизости, в соседней стране, на "наветренной" стороне", — сказал он.
При этом априори речь идет не об аварии на АЭС, а скорее об источнике рутения-106 медицинского происхождения, отметил Комби. Например, медицинский радиоактивный источник мог быть утерян, а потом уничтожен, предположил эксперт.
Комби привел в пример ЧП в бразильском городе Гояния, где в 1987 году из заброшенной больницы была украдена деталь установки для радиолучевой терапии. В результате из-за переоблучения умерли четыре человека, в том числе ребенок.
"Как и следовало ожидать, МАГАТЭ не подтвердило версию немецкого ведомства, иного и не могло быть", — отметил в свою очередь латвийский физик Борис Марцинкевич, главный редактор аналитического онлайн-журнал "Геоэнергетика.ру".
По его словам, отчет МАГАТЭ "убедительно доказывает, что европейские СМИ готовы цепляться не то что за малейший информационный повод, а даже за намек на него ради раздувания антироссийской истерики".
"Досадно, что к этой компании в данном случае не погнушались присоединиться еще и немецкие специалисты по радиологической защите", — добавил Марцинкевич.