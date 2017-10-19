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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Росатом хочет в этом году подписать соглашение о продаже 49% в АЭС "Аккую"

13:1719.10.2017
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© AFP 2017 / Veli GurgahДолина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фотоДолина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2017 / Veli Gurgah

АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Соглашение о покупке консорциумом турецких компаний 49% в проектной компании по АЭС "Аккую" планируется подписать до конца года, но РФ не будет торопиться в ущерб экономическому качеству договоренностей, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
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"Мы настраиваем свою работу так, чтобы подписать соглашение до конца года. Однако это серьезное соглашение, имеющее целый ряд коммерческих аспектов, поэтому мы не будем торопить события в ущерб качеству экономических характеристик проекта", — заявил он.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во дворце президента Турецкой Республики в Анкаре. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.

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Ядерные технологии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Екатерина Нуриева
Главное, чтобы основной пакет акций остался у нас. Это самое важное. Проект уникальный. Все таки build own operating. Можно сказать, что инвестиции возвращаются сразу.
13:47
19.10.2017
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