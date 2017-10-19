АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Соглашение о покупке консорциумом турецких компаний 49% в проектной компании по АЭС "Аккую" планируется подписать до конца года, но РФ не будет торопиться в ущерб экономическому качеству договоренностей, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.