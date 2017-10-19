Росатом хочет в этом году подписать соглашение о продаже 49% в АЭС "Аккую"

АБУ-ДАБИ, 19 окт — РИА Новости. Соглашение о покупке консорциумом турецких компаний 49% в проектной компании по АЭС "Аккую" планируется подписать до конца года, но РФ не будет торопиться в ущерб экономическому качеству договоренностей, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Мы настраиваем свою работу так, чтобы подписать соглашение до конца года. Однако это серьезное соглашение, имеющее целый ряд коммерческих аспектов, поэтому мы не будем торопить события в ущерб качеству экономических характеристик проекта", — заявил он.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.