Глава Росатома подтвердил, что в конце октября посетит Иран

АБУ-ДАБИ, 19 окт – РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил, что в конце октября посетит Иран, в ходе этого визита планируется провести переговоры с вице-президентом Исламской Республики по расширению сотрудничества.
Глава Росатома отметил, что разворачиваются работы по второй очереди АЭС "Бушер", и нужно посмотреть, как работают специалисты из России и иранские подрядчики. Также, по его словам, планируется провести переговоры с вице-президентом Ирана – как по этой АЭС, так и в целом по расширению сотрудничества в отрасли.
"Проект развивается по плану", — добавил он. По словам Лихачева, встреча состоится накануне визита в Иран президента РФ Владимира Путина, и важно "сверить часы" и информировать руководство обеих стран о развитии событий.
Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.