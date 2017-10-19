Глава Росатома подтвердил, что в конце октября посетит Иран

АБУ-ДАБИ, 19 окт – РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев подтвердил, что в конце октября посетит Иран, в ходе этого визита планируется провести переговоры с вице-президентом Исламской Республики по расширению сотрудничества.

"Да, я практически уверен, что он (визит) состоится, я полечу", — сказал Лихачев журналистам в четверг.

Глава Росатома отметил, что разворачиваются работы по второй очереди АЭС "Бушер", и нужно посмотреть, как работают специалисты из России и иранские подрядчики. Также, по его словам, планируется провести переговоры с вице-президентом Ирана – как по этой АЭС, так и в целом по расширению сотрудничества в отрасли.

"Проект развивается по плану", — добавил он. По словам Лихачева, встреча состоится накануне визита в Иран президента РФ Владимира Путина, и важно "сверить часы" и информировать руководство обеих стран о развитии событий.

Контракт на строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" (проект АЭС "Бушер-2") РФ и Иран подписали в ноябре 2014 года. На блоках №№2 и 3 будут работать реакторные установки российского проекта ВВЭР-1000, отвечающие самым высоким требованиям безопасности. Генеральный проектировщик АЭС "Бушер-2" — АО "Атомэнергопроект", генеральный подрядчик — АО "Атомстройэкспорт" (входят в группу ASE).

Стоимость проекта "Бушер-2", по данным иранской стороны, составит порядка 10 миллиардов долларов, а его реализация, как ожидается, займет 10 лет. Торжественная церемония начала проекта "Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года.