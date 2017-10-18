Египет планирует подписать контракт с Россией по АЭС до конца года

КАИР, 18 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Комплексный контракт на строительство с участием РФ в Египте первой атомной станции "эд-Дабаа" будет подписан до конца 2017 года, заявил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии страны Мухаммед Шакер.

"Египет преодолел огромное расстояние на пути к началу эры мирного атома, в конце года состоится подписание с российской стороной контракта на строительство атомной станции эд-Дабаа", — цитирует египетская газета "Аль-Ахрам" министра, который выступил на заседании египетско-британского делового совета.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время в Египте завершается законодательное, техническое и финансовое согласование пакета из четырех коммерческих контрактов.