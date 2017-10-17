В Росатоме рассказали, зачем нужно внедрять технологии "цифровой АЭС"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. "Росатом" будет активно развивать цифровые технологии управления жизненным циклом АЭС ("цифровая АЭС"), чтобы сохранить свое лидерство на мировом рынке технологий строительства атомных энергоблоков, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Выступая в ходе форума "Открытые инновации" на сессии, посвященной цифровым технологиям, Комаров напомнил, что "Росатом" является безусловным мировым лидером по строительству АЭС за рубежом. На начало 2017 года портфель заказов госкорпорации насчитывал проекты по 34 атомным энергоблокам в разных странах мира.

"Сегодня мы абсолютно четко видим переход наших зарубежных заказчиков к новым требованиям. Они говорят: "Строителей котлованов под энергоблоки мы найдем, это простые процессы, вы лучше нам создайте "цифрового двойника" атомной станции, мы его у вас с удовольствием купим и заплатим гораздо больше денег, чем собственно за сами строительные работы", — сказал Комаров.

По его словам, момент такого окончательного перехода еще не произошел.

"У нас по-прежнему покупают оборудование в металле и строительные работы в количестве залитого бетона. Но мы понимаем, что если сегодня не будем инвестировать в "задельные" цифровые технологии, которые в корне меняют наш бизнес, и он по своей сути становится другим, то мы потеряем лидерство", — добавил Комаров.

По мнению специалистов, внедрение цифровых технологий готовит переход проектов АЭС к современному управлению их жизненным циклом — комплексом взаимосвязанных процессов от проектирования АЭС до вывода из эксплуатации с преемственностью цифровых данных на всех этапах. По сути, этот подход позволяет построить цифровую 3D-модель АЭС.

Эта концепция позволяет управлять процессами жизненного цикла АЭС от замысла до ее вывода из эксплуатации в тесной интеграции со множеством организаций (проектировщиками, госорганами, заказчиками, подрядчиками, поставщиками, клиентами), которым необходимо оперативно обмениваться большими массивами данных.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".