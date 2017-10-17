Срок эксплуатации второго блока Балаковской АЭС продлен на 26 лет

САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока эксплуатации второго блока Балаковской АЭС сроком на 26 лет, сообщило во вторник управление информации и общественных связей атомной станции.

Продление сроков эксплуатации энергоблоков АЭС после их модернизации и повышения безопасности — общемировая практика. Срок действия новой лицензии второго блока Балаковской АЭС — до 2043 года.

"В 2012 году специалисты станции начали обследование состояния блока… и приступили к проведению масштабных работ по модернизации. Проектные характеристики и физические параметры блока были приведены в соответствие современным стандартам и требованиям, достигнуто такое техническое состояние оборудования, которое позволит работать в дополнительный период", — говорится в сообщении.

На станции отметили, что второй энергоблок отработал предусмотренные проектом 30 лет надежно и безопасно, выдав в энергосистему страны за этот период свыше 186 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Балаковская АЭС расположена на левом берегу Саратовского водохранилища Волги в 10 километрах северо-восточнее города Балаково. Станция обеспечивает четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Балаковская АЭС является филиалом электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000, установленной мощностью по 1 тысяче МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 году, второй — в 1987 году, третий — в 1988 году и четвертый — в 1994 году.