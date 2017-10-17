Венчурный фонд Росатома ищет проекты по роботам и искусственному интеллекту

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Росатом начал конкурс "Вектор" по отбору стартап-проектов, которые могут быть поддержаны новым корпоративным венчурным фондом госкорпорации, речь идет о проектах в разных высокотехнологичные областях, в том числе по робототехнике и искусственному интеллекту, следует из материалов Росатома, представленных на форуме "Открытые инновации".

По итогам прошедшего в нынешнем году Петербургского международного экономического форума пяти российским госкорпорациям, в том числе Росатому, было поручено к середине октября обеспечить создание специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.

О том, что Росатом создает свой корпоративный венчурный фонд, в понедельник на форуме "Открытые инновации" объявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. По его словам, первоначальный объем фонда составит 6 миллиардов рублей. Госкорпорации интересны стартапы, технологии и решения которых можно будет интегрировать в производственный процесс предприятий Росатома, заявил Комаров.

Согласно материалам Росатома, на конкурс принимаются заявки по таким высокотехнологичным направлениям, как аддитивные технологии (трехмерная печать), робототехника, композитные материалы, цифровые платформы, накопители энергии, чистая вода. В числе направлений также инжиниринг комплексной энергоструктуры, энергосистемы на основе высокотемпературных сверхпроводников, искусственный интеллект.

Организатором конкурса стал Росатом, а соорганизатором — фонд "Сколково". Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 15 января 2018 года. Победители конкурса получат инвестиционную поддержку от нового венчурного фонда.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".