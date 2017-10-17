Венчурный фонд Росатома ищет проекты по роботам и искусственному интеллекту

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Росатом начал конкурс "Вектор" по отбору стартап-проектов, которые могут быть поддержаны новым корпоративным венчурным фондом госкорпорации, речь идет о проектах в разных высокотехнологичные областях, в том числе по робототехнике и искусственному интеллекту, следует из материалов Росатома, представленных на форуме "Открытые инновации".
По итогам прошедшего в нынешнем году Петербургского международного экономического форума пяти российским госкорпорациям, в том числе Росатому, было поручено к середине октября обеспечить создание специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.
О том, что Росатом создает свой корпоративный венчурный фонд, в понедельник на форуме "Открытые инновации" объявил первый заместитель генерального директора госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. По его словам, первоначальный объем фонда составит 6 миллиардов рублей. Госкорпорации интересны стартапы, технологии и решения которых можно будет интегрировать в производственный процесс предприятий Росатома, заявил Комаров.
Организатором конкурса стал Росатом, а соорганизатором — фонд "Сколково". Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 15 января 2018 года. Победители конкурса получат инвестиционную поддержку от нового венчурного фонда.
МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".