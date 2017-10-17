Рябков и замглавы ОАЭИ участвуют в спецсеминаре в Москве

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник вместе с замруководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди принимает участие в спецсеминаре в Москве, заявил РИА Новости источник.

"Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник участвует в российско-иранском семинаре, посвященном 25-летию сотрудничества Москвы и Тегерана в области мирного использования ядерной энергии. С иранской стороны в мероприятии принимают участие посол ИРИ в Москве Мехди Санаи, заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Камальванди, иранские парламентарии", — сказал агентству источник в оргкомитете мероприятия.