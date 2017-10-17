Новый журнал по теме радиоактивных отходов представят на экофоруме Росатома

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Презентация нового российского научного журнала "Радиоактивные отходы", который должен стать площадкой для научных дискуссий и обмена опытом среди ведущих российских и зарубежных специалистов в области обращения с радиоактивными отходами (РАО), пройдет в ноябре нынешнего года в Москве на международном общественном форуме-диалоге госкорпорации "Росатом" "АтомЭко-2017".

Об этом РИА Новости сообщил главный редактор журнала, ведущий мировой ученый в области безопасности атомной энергетики, основатель и научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, академик Леонид Большов.

"Тема радиоактивных отходов стала особо актуальной в России, поскольку после принятия Федеральной целевой программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ОЯРБ) в 2008 году широко развернулись работы по характеризации, переработке и захоронению РАО", — пояснил Большов.

"При этом конкретные научно-технические вопросы у нас освещаются в паре десятков различных журналов, а за рубежом издается несколько специализированных журналов в этой области", — добавил ученый.

По его словам, по результатам обсуждения этой проблемы с Росатомом было решено, что наличие одной площадки для обсуждения, столкновения взглядов по широкому кругу вопросов, связанных с обращением с РАО, будет способствовать объективной научно-технической поддержке принятия решений по дорогостоящим и длительным проектам в этой области, которые к тому же вызывают "массу вопросов" у населения.

Издавать журнал под эгидой ИБРАЭ было решено потому, что институт активно участвует в разработке и поддержке ФЦП ОЯРБ, разработке федерального закона по обращению с РАО, решении важных стратегических вопросов в данной области, пояснил Большов.

"Журнал должен стать площадкой для обмена информацией о разработке и оценке различных технологий обращения с радиоактивными отходами. Кроме того, было решено, что журнал должен быть шире, чем отраслевой, носить межведомственный академический характер, переводиться на английский язык и быть включенным со временем в список ВАК (Высшей аттестационной комиссии — ред.)", — сказал Большов.

Официальная презентация журнала, как запланировано, пройдет в ноябре нынешнего года на форуме-диалоге "АтомЭко-2017", сообщил собеседник агентства. В МАГАТЭ журнал будет представлен в мае 2018 года на совещании по выполнению конвенции по РАО и ОЯТ, добавил Большов.

Форум "АтомЭко" — это международная площадка для обсуждения экологических аспектов атомной отрасли. Традиционно в форуме принимают участие ведущие российские и международные компании, занимающиеся вопросами обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, выводом из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, очистки различных сред, переработки промышленных отходов.

"АтомЭко-2017" пройдет 21-22 ноября в Москве. Генеральный информационный партнер "АтомЭко-2017" — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").