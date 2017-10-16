"Росатом" создаст венчурный фонд с капиталом в шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создаст корпоративный венчурный фонд с капиталом в 6 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Для начала капитал фонда определили в 6 миллиардов рублей", — сказал Комаров на форуме "Открытые инновации". По его словам, фонд начнет работу в 2018 году.

По итогам прошедшего в нынешнем году Петербургского международного экономического форума пяти российским госкорпорациям, в том числе Росатому, было поручено к середине октября обеспечить создание специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.

Госкорпорации интересны стартапы, технологии и решения которых можно будет интегрировать в производственный процесс предприятий "Росатома", заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации.

Комаров отметил, что собственный фонд госкорпорация рассматривает, в том числе, как инструмент для выхода в смежные области.

Кроме того, "Росатом" планирует запустить проект "Биржа идей", представляющий собой электронную площадку. Помимо этого, госкорпорация хочет провести конкурс стартапов, его итоги планируется подвести в начале 2018 года. По словам Комарова, лучшие десять проектов получат право на приоритетное финансирование со стороны "Росатома".

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.