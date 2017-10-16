"Росатом" создаст венчурный фонд с капиталом в шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" создаст корпоративный венчурный фонд с капиталом в 6 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель гендиректора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
"Для начала капитал фонда определили в 6 миллиардов рублей", — сказал Комаров на форуме "Открытые инновации". По его словам, фонд начнет работу в 2018 году.
По итогам прошедшего в нынешнем году Петербургского международного экономического форума пяти российским госкорпорациям, в том числе Росатому, было поручено к середине октября обеспечить создание специальных подразделений и венчурных фондов, осуществляющих инвестирование в малые инновационные компании.
Госкорпорации интересны стартапы, технологии и решения которых можно будет интегрировать в производственный процесс предприятий "Росатома", заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации.
Кроме того, "Росатом" планирует запустить проект "Биржа идей", представляющий собой электронную площадку. Помимо этого, госкорпорация хочет провести конкурс стартапов, его итоги планируется подвести в начале 2018 года. По словам Комарова, лучшие десять проектов получат право на приоритетное финансирование со стороны "Росатома".
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.