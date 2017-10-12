МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" нашла возможность снизить на 10-12 миллиардов рублей проект нового ядерного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, который планируется построить в России в рамках выполняемого Росатомом проекта "Прорыв", заявил специальный представитель госкорпорации по международным и научно-техническим проектам Вячеслав Першуков.

Проект "Прорыв" — один из главных современных мировых проектов в атомной энергетике. В рамках "Прорыва" предусматривается создание ядерных энергетических технологий нового поколения на базе замкнутого ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

В рамках "Прорыва" планируется, в частности, создать на площадке входящего в топливную компанию Росатома ТВЭЛ АО "Сибирский химический комбинат" (СХК, ЗАТО Северск, Томская область) опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК). В его состав войдут реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для этого реактора, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. В проекте реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 будет обеспечен качественно новый уровень безопасности благодаря конструктивным решениям, которые позволят исключить эвакуацию и отселение населения при возникновении аварий на энергоблоке. Первая очередь энергокомплекса должна начать работу в 2020-х годах.

"Мы успешно ищем новые возможности и по оптимизации стоимости самой реакторной установки "БРЕСТ-ОД-300". В настоящий момент найдены возможности сокращения затрат на 10-12 миллиардов рублей, в том числе по результатам проведения коммерческих переговоров с поставщиками оборудования", — сообщил Першуков, слова которого цитируются в сообщении ТВЭЛ.

В 2013 году в соответствии с федеральной целевой программой по ядерным энерготехнологиям нового поколения строительство ОДЭК оценивалось в 64 миллиарда рублей, из них на создание реактора должно было пойти 17,7 миллиардов рублей. С тех пор был проведен комплекс работ по снижению стоимости проекта. В январе нынешнего года в интервью РИА Новости Першуков сообщил, что в 2016 году удалось изменить некоторые технические решения, которые позволили снизить на 5 миллиардов рублей стоимость планируемых капитальных вложений в строительство реактора.