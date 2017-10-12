Германская компания поможет Росатому выпускать установки для ветропарков

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Германский поставщик комплексных решений по строительству ветроэнергетических установок Aero Dynamik Consult GmbH по заказу АО "НПК "Химпроминжиниринг" (входит в госкорпорацию "Росатом") спроектирует конструкцию новой стеклоуглеволокнистой лопасти, которая будет эксплуатироваться на ветроэлектрических установках (ВЭУ), следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Такая стеклоуглеволокнистая лопасть, которую предстоит разработать к весне 2018 года, будет работать в составе ВЭУ единичной мощностью 2,5 МВт по технологии голландской Lagerwey.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году структура госкорпорации — "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" ("ВетроОГК") — выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт.

Первой намечено построить такую ВЭС мощностью до 150 МВт в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Станция будет сооружена в три очереди мощностью по 32 МВт, 70 МВт и 48 МВт соответственно. В состав станции войдет до 60 ветроэнергетических установок (ВЭУ). Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, круглогодично, по графику ветра. Максимальный объем инвестиций в Адыгею на строительство этой ВЭС составит 20 миллиардов рублей.

Схему оптимального расположения ВЭУ и расчет выработки ими энергии выполнит португальская компания Megajoule. Производство компонентов для ВЭУ создадут на машиностроительном предприятии "Росатома" — заводе "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область). Эти компоненты будут выпускаться по технологии Lagerwey.

В июне в Москве на форуме "Атомэкспо-2017" АО "ОТЭК" (управляющая компания "ВетроОГК", входит в Росатом и реализует проекты по ветроэнергетике) и Lagerwey подписали лицензионное соглашение о передаче технологий голландской компании для организации выпуска компонентов ВЭУ. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.