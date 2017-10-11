В Турции назвали сроки начала строительства АЭС "Аккую"

АНКАРА, 11 окт — РИА Новости. Церемония закладки фундамента АЭС "Аккую", которая сооружается в Турции по проекту РФ, может пройти в конце этого года или в начале будущего года при участии глав двух государств, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.
По его словам, TAEK проводит детальные исследования для выдачи разрешения на строительство АЭС "Аккую". Турция является новичком в сфере ядерных технологий и проходит через важный процесс, который позволит внедрить эти технологии на постоянной основе, отметил министр.
Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке "Аккую" в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году. Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.