Росатом предоставит Франции базу для экспериментов по "реакторам будущего"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, входит в научный дивизион госкорпорации "Росатом") и Департамент по атомной энергии Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (CEA) подписали контракт на проведение экспериментов на эксплуатируемом в НИИАР уникальном российском исследовательском реакторе на быстрых нейтронах БОР-60.

Речь идет об облучении в реакторе БОР-60 экспериментальных образцов так называемых поглощающих элементов демонстрационного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем ASTRID, проект которого разрабатывается сейчас КАЭ Франции совместно с организациями-партнерами. Результаты реакторных и послереакторных исследований будут использованы для подтверждения работоспособности и утверждения конструкции поглощающих элементов.

Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем являются наиболее перспективным проектом концепций ядерных установок нового поколения (Generation IV), призванных обеспечить долгосрочное устойчивое развитие мировой атомной энергетики.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Государственный научный центр НИИАР — крупнейший российский научно-исследовательский экспериментальный комплекс атомной энергетики. В составе НИААР действует несколько исследовательских ядерных реакторов. В их числе — реактор на быстрых нейтронах БОР-60, работающий с 1969 года. БОР-60 предназначен, в том числе для проведения широкого спектра исследований в обоснование проектных и конструкторских решений для реакторов на быстрых нейтронах.