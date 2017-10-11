Росатом оценил радиационную обстановку на всех атомных объектах страны

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" назвала несостоятельной западную версию о якобы имевшем место в России выбросе радиоактивного рутения-106.

"Радиационная обстановка вокруг всех объектов атомной отрасли Российской Федерации в пределах нормы и соответствует естественному радиационному фону", — подчеркивается в официальном сообщении Росатома.

"Учитывая эти данные и данные cистемы радиационного мониторинга Росгидромета, предприятия атомной отрасли России не могут рассматриваться в качестве источника выброса Ru-106. Версия о якобы российском происхождении загрязнения несостоятельна", — говорится в заявлении.

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации.

Ведомство предположило, что источник находится в РФ, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.