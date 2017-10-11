В Минэнерго Египта назвали неприемлемой спешку при строительстве АЭС

КАИР, 11 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египет не будет спешить со строительством первой в стране атомной электростанции, проект будет реализован в соответствующее время, заявил египетской газете "Вето" министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммед Шакер.

"Государство намерено реализовать проект атомной станции эд-Дабаа в соответствующее время… Это не шутки, проект будет реализован, но спешить необходимости нет. Объявление о подписании контрактов (на строительство АЭС — ред.) будет сделано по окончании проверки", — сказал министр.

По его словам, в настоящее время работа по "детальной" сверке контрактов еще продолжается, вносятся поправки в соответствии с замечаниями Госсовета.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время в Египте завершается законодательное, техническое и финансовое согласование пакета из четырех коммерческих контрактов.