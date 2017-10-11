Венгерская проектная компания по АЭС "Пакш-2" получила новое название

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Венгерская проектная компания, отвечающая за реализацию проекта строительства в Венгрии с участием России двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), сменила название с MVM Paks II. Nuclear Power Plant Development на Paks II. Nuclear Power Plant и получила новый логотип, что необходимо для соблюдения юридических формальностей, а также связано с началом инвестиций в проект, говорится в сообщении на сайте компании.
Проектная компания также получила новый "динамичный" логотип, который указывает на то, что инвестиции в проект "Пакш-2" "вступили в фазу реализации", отмечается в сообщении.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.
Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков, как планируется, стартуют в начале 2018 года.