Венгерская проектная компания по АЭС "Пакш-2" получила новое название

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Венгерская проектная компания, отвечающая за реализацию проекта строительства в Венгрии с участием России двух новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), сменила название с MVM Paks II. Nuclear Power Plant Development на Paks II. Nuclear Power Plant и получила новый логотип, что необходимо для соблюдения юридических формальностей, а также связано с началом инвестиций в проект, говорится в сообщении на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, вынесенное в марте нынешнего года Еврокомиссией решение об одобрении проекта "Пакш-2" предусматривает "функциональную и юридическую независимость" проектной компании от оператора действующей АЭС "Пакш" — группы MVM. Несмотря на то, что в конце 2014 года это фактически было достигнуто путем выхода проектной компании из MVM, важно, чтобы такое разделение было четко отражено в названии компании, указывается в сообщении.

Проектная компания также получила новый "динамичный" логотип, который указывает на то, что инвестиции в проект "Пакш-2" "вступили в фазу реализации", отмечается в сообщении.

Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974–1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится более 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.

Строительные работы по подготовке площадки будущих атомных энергоблоков, как планируется, стартуют в начале 2018 года.