Росатом приглашает голландские компании в проект атомного суперледокола

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" заключил меморандумы о взаимопонимании с голландскими поставщиками судостроительной продукции — компаниями "Coops & Nieborg" BV и "Machine-en Lierenfabriek C.Kraaijeveld" BV, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".
Отмечается, что конкретные условия реализации указанных проектов, разделение обязанностей сторон, номенклатура, цены, общая стоимость, сроки и условия поставки и выполнения работ будут являться предметом отдельного контракта.
Кроме того, отдельно будет проработана возможность локализации производства оборудования голландских компаний на предприятиях "Атомэнергомаша", в том числе в интересах предприятий Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов.
Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется три таких ледокола. В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.