В Бангладеш на АЭС "Руппур" применят российскую автоматику управления

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) будет применена на АЭС "Руппур" в Бангладеш, которую планируется построить с участием РФ, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.

Согласно материалам, изготовить и поставить комплекс оборудования АСУ ТП для первого и второго энергоблоков будущей АЭС "Руппур" планируется в 2019-2021 годах. После этого будут выполнены монтаж и наладка оборудования. Эти работы выполнит АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, входит в Росатом) по заказу генерального подрядчика строительства АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу компаний ASE Росатома).

РАСУ предлагает интегрированные решения по проектированию, разработке, комплектной поставке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ ТП, как на объектах атомной энергетики, так и на промышленных предприятиях различных отраслей.

В 2016 году РАСУ и "Атомстройэкспорт" подписали договор о поставке российской АСУ ТП для второй очереди (блоки №№3 и 4) индийской АЭС "Куданкулам", которая также будет построена с участием РФ. Особенность этого договора в том, что все программно-технические средства и подсистемы будут изготовлены на российских предприятиях.

Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.

Первый камень в начало строительства АЭС "Руппур" был заложен осенью 2013 года. Непосредственно начало строительство станции (заливка первого бетона) намечено до конца нынешнего года. Энергоблок №1 АЭС "Руппур" планируется пустить в 2022 году, энергоблок №2 — в 2023 году. Срок эксплуатации каждого энергоблока — 60 лет. Стоимость проекта, по сообщениям бангладешских СМИ, составит до 13 миллиардов долларов. Россия предоставляет государственный экспортный кредит в размере до 11,38 миллиарда долларов, который должен быть использован бангладешской стороной в 2017–2024 годах.