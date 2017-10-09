В Бангладеш на АЭС "Руппур" применят российскую автоматику управления

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) будет применена на АЭС "Руппур" в Бангладеш, которую планируется построить с участием РФ, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".
АСУ ТП атомных электростанций — состоящий из нескольких уровней единый программно-технический комплекс, необходимый для управления энергоблоками АЭС.
Согласно материалам, изготовить и поставить комплекс оборудования АСУ ТП для первого и второго энергоблоков будущей АЭС "Руппур" планируется в 2019-2021 годах. После этого будут выполнены монтаж и наладка оборудования. Эти работы выполнит АО "Русатом — Автоматизированные системы управления" (РАСУ, входит в Росатом) по заказу генерального подрядчика строительства АЭС "Руппур" АО "Атомстройэкспорт" (входит в группу компаний ASE Росатома).
РАСУ предлагает интегрированные решения по проектированию, разработке, комплектной поставке, вводу в действие, сервисному обслуживанию и модернизации АСУ ТП, как на объектах атомной энергетики, так и на промышленных предприятиях различных отраслей.
Площадка первой в Бангладеш АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Ганг в поселении Руппур в округе Пабна, примерно в 160 километрах от столицы страны Дакки. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый, построенных по российскому проекту "АЭС-2006". Блоки, построенные по этому проекту, относятся к атомным блокам поколения "3+" с улучшенными технико-экономическими показателями и соответствуют самым современным требованиям надежности и безопасности.