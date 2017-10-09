Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от энергосети

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора, сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".

"Девятого октября 2017 года в 00.01 (совпадает с мск) энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что проводится поиск и устранение причин, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.