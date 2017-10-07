Чехия подтвердила высокое качество российского топлива для своих АЭС

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Специалисты компании ČEZ, a.s. (Чехия) в ходе очередного надзорного визита на предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом" "Машиностроительный завод" (МСЗ, Электросталь, Московская область) подтвердили высокое качество выпускаемого предприятием ядерного топлива для чешских АЭС, сообщила пресс-служба МСЗ.

В цехах основного производства промышленной площадки МСЗ были детально проинспектированы процессы изготовления и контроля качества ядерного топлива для чешских АЭС "Темелин" и "Дукованы", отмечается в сообщении.

По оценке специалиста отдела физики реакторов АЭС "Дукованы" Ярослава Кмента, "качество и надежность ядерного топлива ПАО "МСЗ" полностью отвечает требованиям атомных станций Чехии".

"За десятки лет эксплуатации российского топлива в реакторах АЭС "Дукованы" не возникло ни единого нарекания, качество всегда на высшем уровне. Сегодня нам продемонстрировали современное автоматизированное производство, что лишний раз укрепило нашу уверенность в надежности выпускаемой в топливной компании ТВЭЛ продукции", – отметил Кмент, слова которого цитируются в сообщении.

МСЗ производит топливо для четырех блоков с реакторными установками ВВЭР-440 АЭС "Дукованы" и для двух блоков ВВЭР-1000 АЭС "Темелин" (Чехия).