Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора, сообщила пресс-служба оператора украинских АЭС компания "Энергоатом".

По данным компании, отключение энергоблока произошло в ночь на субботу.

"Энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети из-за отключения турбогенератора ТГ-5", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проводится поиск и устранение причин, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.