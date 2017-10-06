В России в 2018 году создадут комплекс для выпуска нового ядерного топлива

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оборудование, необходимое для производства ядерного топлива, которое может использоваться в атомной энергетике будущего, доставлено на предприятие "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), его монтаж намечен на 2018 год, сообщила пресс-служба СХК.
В рамках "Прорыва" планируется, в частности, построить на площадке СХК опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в состав которого войдет реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.
Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным ядерным топливом для АЭС, среди них — высокая степень выгорания в реакторах, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.
Оборудование для производства СНУП-топлива создано в рамках международной кооперации, в которую входят специалисты России и Франции.