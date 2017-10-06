В России в 2018 году создадут комплекс для выпуска нового ядерного топлива

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Оборудование, необходимое для производства ядерного топлива, которое может использоваться в атомной энергетике будущего, доставлено на предприятие "Сибирский химический комбинат" (СХК, Северск, Томская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом"), его монтаж намечен на 2018 год, сообщила пресс-служба СХК.

Речь идет об оборудовании, с помощью которого планируется производить так называемое смешанное нитридное уран-плутониевое (СНУП) топливо в рамках российского атомного проекта "Прорыв". Этот проект направлен на отработку технологий замыкания ядерного топливного цикла на основе реакторов на быстрых нейтронах. По мнению специалистов, практическое использование результатов проекта создаст предпосылки для укрепления лидерства России на мировом рынке ядерных технологий.

В рамках "Прорыва" планируется, в частности, построить на площадке СХК опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), в состав которого войдет реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

Смешанное нитридное уран-плутониевое топливо для реакторов на быстрых нейтронах обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным ядерным топливом для АЭС, среди них — высокая степень выгорания в реакторах, большая теплопроводность и совместимость с жидкометаллическим теплоносителем.

Установка по прессованию шашек и таблеток СНУП-топлива, комплектующие изделия и технологическая оснастка поступили в СХК. Как отмечается в сообщении, предположительно, в первом квартале 2018 года начнется монтаж оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации нитридного топлива, являющемся одной из составных частей ОДЭК.

Оборудование для производства СНУП-топлива создано в рамках международной кооперации, в которую входят специалисты России и Франции.