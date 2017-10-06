В России испытали элементы топлива для прототипа "реактора будущего"

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На предприятии "Машиностроительный завод" (МСЗ/"Элемаш", Электросталь, Московская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") в октябре успешно завершились приемочные испытания комплектующих топливных сборок, которые будут применены в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС, сообщила пресс-служба МСЗ.
Как отмечается в сообщении, речь идет о приемочных испытаниях чехлов (несущих элементов конструкции топливных сборок) с хвостовиком, и которые будут отправлены для последующей комплектации на предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край), где организовано промышленное производство смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора БН-800.
В состав приемочной комиссии входили представители ряда компаний и предприятий "Росатома", в том числе ТВЭЛ, ГХК, "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, главный конструктор реакторной установки БН-800) и Белоярской АЭС.
По мнению экспертов, в связи с тем, что перспективный реактор с натриевым теплоносителем БН-800 предназначен для окончательной отработки технологии реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого топлива, приобретенные на МСЗ компетенции представляют исключительно важное значение не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.
В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800, который станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.