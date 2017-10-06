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Ядерные технологии
Ядерные технологии

В России испытали элементы топлива для прототипа "реактора будущего"

19:5506.10.2017
(обновлено: 19:59 06.10.2017)
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© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкБлочный щит управления атомной электрической станции. Архивное фотоБлочный щит управления атомной электрической станции. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. На предприятии "Машиностроительный завод" (МСЗ/"Элемаш", Электросталь, Московская область, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкорпорации "Росатом") в октябре успешно завершились приемочные испытания комплектующих топливных сборок, которые будут применены в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 четвертого энергоблока Белоярской АЭС, сообщила пресс-служба МСЗ.

Автомобиль государственной корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Как отмечается в сообщении, речь идет о приемочных испытаниях чехлов (несущих элементов конструкции топливных сборок) с хвостовиком, и которые будут отправлены для последующей комплектации на предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК, Железногорск, Красноярский край), где организовано промышленное производство смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора БН-800.

В состав приемочной комиссии входили представители ряда компаний и предприятий "Росатома", в том числе ТВЭЛ, ГХК, "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород, главный конструктор реакторной установки БН-800) и Белоярской АЭС.

Монтаж элементов исследовательского ядерного нейтронного реактора ПИК. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Как сообщил ведущий инженер планово-производственного отдела ПАО "МСЗ" Михаил Егоров, результаты проведенных испытаний положительные. "Комиссия подтвердила возможность использования комплектующих изделий производства "Элемаш" в МОКС-топливе для реакторов на быстрых нейтронах. Тем самым МСЗ получил карт-бланш выпускать данную номенклатуру в штатном режиме", — отметил Егоров, слова которого цитируются в сообщении.

По мнению экспертов, в связи с тем, что перспективный реактор с натриевым теплоносителем БН-800 предназначен для окончательной отработки технологии реакторов на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого топлива, приобретенные на МСЗ компетенции представляют исключительно важное значение не только для российской, но и для мировой атомной энергетики.

Главный щит управления 4-м энергоблоком с реактором БН-800 Белоярской АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

В 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвертого энергоблока Белоярской АЭС с реактором БН-800, который станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве в России блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800.

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