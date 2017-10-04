"Росатом" осенью планирует обсудить совместные проекты с ОАЭ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Росатом" на министерской встрече в октябре-ноябре в Дубае планирует обсудить с властями ОАЭ возможные совместные проекты, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Министерская встреча государств-членов МАГАТЭ пройдет в Абу-Даби 30 октября — 1 ноября.

"Конечно, планируем обсудить (совместные проекты с ОАЭ — ред.)", — ответил Лихачев на соответствующий вопрос.

Тогда первый заместитель гендиректора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров пояснил РИА Новости, что "это будет первая самая общая попытка встретиться с потенциальными инвесторами". "Нет пока ни каких-то целей, ни договоренностей", — отметил Комаров.

Росатом и ОАЭ уже реализуют совместные проекты — осуществляются поставки природного и обогащенного урана для первой в Эмиратах АЭС "Барака", имеются контракты на поставку в эту страну радиоактивных изотопов и оборудования на завод по переработке опасных промышленных отходов.

В сентябре стало известно, что входящее в "Росатом" АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) с 31 октября по 3 ноября проведет non deal road show для суверенных фондов в Абу-Даби и Дубае. Компания встретится в ОАЭ с ключевыми локальными инвесторами (суверенными фондами) в рамках подготовительного этапа организации выпуска и размещения ее ценных бумаг.

Non deal road show — серия встреч, проводимая компанией с целью презентации себя потенциальным инвесторам.