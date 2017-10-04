МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" не исключает возможность участия азиатских компаний, в том числе китайских, в строительстве с участием России новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), заявил в среду в ходе Российской энергетической недели генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Говоря о планируемых тендерах на поставки услуг и оборудования для проекта "Пакш-2", Лихачев подчеркнул, что "все подряды будут разыграны по правилам Евросоюза".

"Мы очень надеемся, что наши поставщики из стран Европы в первую очередь (примут участие в тендерах — ред.), хотя будем рады и нашим китайским партнерам, азиатским партерам", — сказал Лихачев.

Сейчас на АЭС "Пакш" эксплуатируются построенные в 1974–1987 годах с участием СССР четыре атомных энергоблока, на них приходится более 40% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Эта станция относится к числу наиболее безопасных и надежных АЭС в мире.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.