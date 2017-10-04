Компания Росатома получила одобрение Турции на выпуск оборудования для АЭС

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш") одобрена турецким Агентством по атомной энергии (ТАЕК) в качестве изготовителя оборудования для АЭС "Аккую", которая будет строиться в Турции с участием России, сообщила пресс-служба "Атомэнергомаша".
Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.