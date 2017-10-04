Два реактора крупнейшей в мире японской АЭС прошли проверку на безопасность

ТОКИО, 4 окт — РИА Новости. Государственный комитет по контролю над атомной энергетикой Японии предварительно признал безопасными два реактора крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", что в свое время даст возможность возобновить их работу по новым более строгим стандартам, говорится в опубликованном в среду докладе организации.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря в префектуре Ниигата.

Проверку успешно прошли шестой и седьмой реакторы станции, принадлежащей компании TEPCO наряду с АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году из-за землетрясения и цунами произошла авария, после которой все атомные электростанции в Японии были остановлены.

АЭС "Касивадзаки-Карива" была остановлена еще раньше — в 2007 году, причем также после землетрясения, вызвавшего незначительную утечку радиации.

Авария на АЭС "Фукусима-1" тогда не позволила TEPCO перезапустить станцию.

В нынешнем докладе комитета отмечается, что результаты проверки будут вынесены на обсуждение общественности, специалистов и министра экономики, торговли и промышленности для того, чтобы было выдано официальное разрешение на возобновление работы реакторов.

В этой связи, как сообщило агентство Киодо, губернатор Ниигаты Рёити Ёнэяма заявил, что шестой и седьмой реакторы АЭС "Касивадзаки-Карива", относящиеся к такому же типу, как и на АЭС в Фукусиме, начнут свою работу только через 3-4 года.

В апреле 2016 года на АЭС "Касивадзаки-Карива" произошло задымление в подземных помещениях как раз под шестым и седьмым реакторами, где обрабатывались радиоактивные отходы. Дым возник в отсеке, где находятся 25 аккумуляторных батарей. Предположительно, из одной батареи произошла утечка разбавленной серной кислоты, что и стало причиной возникновения дыма. Выброса радиации, как утверждалось, тогда не произошло.