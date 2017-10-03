Эксперт: китайские специалисты обеспечили Росатому рекорд строительства АЭС

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Широкое участие китайских специалистов в строительстве по российскому проекту энергоблока №3 Тяньваньской АЭС сыграло решающую роль в том, что реактор этого блока был пущен менее чем через пять лет после начала строительства, что стало рекордом в новейшей истории российской атомной отрасли, считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Церемония заливки первого бетона в основание энергоблока №3 Тяньваньской АЭС, ознаменовавшая фактическое начало его строительства, прошла 27 декабря 2012 года. 28 сентября нынешнего года реакторная установка третьего энергоблока была выведена на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за управляемой ядерной реакцией. Теперь мощность реакторной установки будет постепенно повышаться до уровня, достаточного для энергетического пуска, то есть начала выработки электроэнергии атомным блоком. Это событие, как ожидается, состоится также нынешней осенью. Начало коммерческой эксплуатации блока №3 ожидается в феврале 2018 года.

"Ускорить строительство энергоблоков Росатому помогли два фактора. Во-первых, опыт Росатома растет с каждым годом, вместе с ними растет квалификация российских строителей, улучшаются и технологии — все это позволяет строить быстрее, не снижая уровень качества и надежности, а наоборот, их повышая", — сказал Андриевский.

"Во-вторых, китайский проект особый — там был высокий уровень локализации (до 70%) и сильная заинтересованность китайцев в ускорении строительства. Это сыграло решающую роль", — подчеркнул он.

По словам собеседника агентства, важным плюсом выхода проектов Росатома на серийное строительство АЭС является то, что "планирование строительства становится более точным, что положительно сказывается на репутации компании и, соответственно, числе заказов".