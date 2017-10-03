Мэттис: в интересах США не выходить из "ядерного соглашения" с Ираном

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в интересах США не выходить из "ядерного соглашения" с Ираном.

Во вторник на слушаниях в сенате США министра попросили однозначно ответить на вопрос, отвечает ли выполнение соглашения американским интересам.

"Да", — ответил Мэттис.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Президент США Дональд Трамп говорил, что подумывает о выходе из сделки, все остальные ее участники заявляют, что намерены придерживаться соглашения.