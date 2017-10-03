Смоленская АЭС начала производство "противоракового" кобальта-60

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Смоленская АЭС начала наработку широко востребованного в медицине и промышленности радиоактивного изотопа кобальт-60, сообщило управление информации и общественных связей станции.
Со-60 нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.
Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые кобальтовые поглотители с исходным сырьем, природным кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов. Первый кобальтовый поглотитель загружен в реактор энергоблока №1 Смоленской АЭС, отмечается в сообщении.
Конструктивные особенности эксплуатируемых на Смоленской АЭС ядерных реакторов РБМК позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологический цикл. Процесс облучения кобальта-59 для получения нужного кобальта-60 занимает около пяти лет.
В декабре 2016 года Росэнергоатом подписал новый контракт на сумму 73,6 миллиона долларов по поставке Со-60 в период до 2034 года канадской компании "MDS Nordion", специализирующейся на инновационных технологиях в медицине и радиотерапии. Реализация данного проекта, как ожидается, даст дополнительно Росэнергоатому ежегодную выручку в размере порядка 8 миллионов долларов.