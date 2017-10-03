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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Смоленская АЭС начала производство "противоракового" кобальта-60

17:5303.10.2017
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© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС. Архивное фотоСмоленская АЭС. Архивное фото
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Смоленская АЭС начала наработку широко востребованного в медицине и промышленности радиоактивного изотопа кобальт-60, сообщило управление информации и общественных связей станции.

В аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российскому "противораковому" йоду-125 облегчат доступ на внутренний рынок
Кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке, а перспективы развития его производства просматриваются на десятилетия.

Со-60 нашел широкое применение для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, радиационной хирургии различных патологий, для гамма-дефектоскопии различных изделий.

Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые кобальтовые поглотители с исходным сырьем, природным кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов. Первый кобальтовый поглотитель загружен в реактор энергоблока №1 Смоленской АЭС, отмечается в сообщении.

Конструктивные особенности эксплуатируемых на Смоленской АЭС ядерных реакторов РБМК позволяют осуществлять загрузку и выгрузку дополнительных кобальтовых поглотителей в любой момент времени, облучать большой объем стартового материала, не нарушая технологический цикл. Процесс облучения кобальта-59 для получения нужного кобальта-60 занимает около пяти лет.

Лабораторные исследования. Архивное фото
© Fotolia / plufflyman
Производство "противоракового" изотопа иттрия-90 намечено наладить в СНГ
Более 20 лет кобальт-60 производила Ленинградская АЭС. С целью сохранения и увеличения доли производства Со-60 на мировом рынке в 2016 году был инициирован проект по организации производства этого изотопа на Смоленской и Курской АЭС. Тенденция более полно использовать возможности реакторов АЭС, не ограничиваясь одной лишь выработкой электрической и тепловой энергии, находится в русле повышения эффективности предприятий российской атомной отрасли.

В декабре 2016 года Росэнергоатом подписал новый контракт на сумму 73,6 миллиона долларов по поставке Со-60 в период до 2034 года канадской компании "MDS Nordion", специализирующейся на инновационных технологиях в медицине и радиотерапии. Реализация данного проекта, как ожидается, даст дополнительно Росэнергоатому ежегодную выручку в размере порядка 8 миллионов долларов.

Ленинградская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Ленинградская АЭС начала наработку "противоракового" изотопа йод-131
На Смоленской АЭС до конца нынешнего года в реактор энергоблока №1 будет загружено дополнительно порядка 20 кобальтовых поглотителей, а в 2018–2019 годах дополнительные кобальтовые поглотители загрузят в реакторы блоков №2 и №3 Смоленской АЭС и энергоблока №4 Курской АЭС.

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