В Москве 14-16 ноября пройдет форум поставщиков российской атомной отрасли

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Международный форум поставщиков российской атомной отрасли "Атомекс-2017", цель которого — привлечение новых поставщиков, повышение качества закупаемого оборудования и услуг в атомной отрасли, пройдет 14-16 ноября в Москве, сообщается на сайте форума.

Организатор форума — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер — агентство РИА Новости (флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня").

Проект "Атомекс" реализуется с 2009 года. Мероприятия в рамках проекта проводились как в России (Москва, Санкт-Петербург), так и за рубежом (Чехия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, ЮАР). В них приняли участие более 8 тысяч специалистов из 34 стран.

В рамках форума пройдет конференция, в программе которой — пленарное заседание, круглые столы, секционные заседания, бизнес встречи в формате "B2B", семинары, мастер классы и презентационные сессии. Тема пленарной сессии — "Вектор развития госкорпорации "Росатом". Также на конференции пройдет пленарная дискуссия на тему "Организация закупок в глобальных высокотехнологичных компаниях. Вызовы и тенденции".

"За последние несколько лет госкорпорации "Росатом" удалось добиться значительных результатов в части расширения конкуренции, повышения прозрачности и открытости закупок. Мы видим положительную динамику по этим ключевым показателям", — отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, приветствие которого опубликовано на сайте форума.

"Однако в условиях роста объема зарубежных заказов главными вызовами становятся жесткие требования международных договоров и специфика законодательства стран-партнеров. Еще одним фактором является реализация новых продуктовых стратегий Росатома на российском и международном рынках. В этом контексте перспективы развития системы закупок Росатома – это, в первую очередь, обеспечение таких важных компонентов, как качество и срок", — подчеркнул Лихачев.

В нынешнем году Росатом планирует осуществить конкурентных закупок на сумму 740 миллиардов рублей.