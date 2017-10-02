Росатом начинает серийное выполнение проектов строительства АЭС

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Успешный пуск ядерного реактора построенного в Китае с участием России энергоблока №3 Тяньваньской АЭС, выполненный спустя менее пяти лет после начала строительства блока, означает начало серийной реализации проектов госкорпорации "Росатом" по сооружению атомных энергоблоков, это позволит Росатому обеспечить лидерство на этом рынке в мире, считает аналитик компании Olymp Trade Юрий Прокудин.

Двадцать восьмого сентября реакторная установка энергоблока №3 Тяньваньской АЭС была выведена на минимальный уровень мощности, достаточный для контроля за управляемой ядерной реакцией. Теперь мощность реакторной установки будет постепенно повышаться до уровня, достаточного для энергетического пуска, то есть начала выработки электроэнергии атомным блоком. Это событие, как ожидается, состоится также нынешней осенью. Начало коммерческой эксплуатации блока №3 ожидается в феврале 2018 года.

"Росатом, бесспорно, лидирует во многих вопросах, касающихся качества предоставляемых услуг (например, поддержка или модернизация АЭС), а также основного продукта (строительство АЭС). Однако в данном случае стоит отметить еще один немаловажный фактор: чем больше серийных проектов реализуется, тем выше становится скорость реализации", — отметил Прокудин в беседе с РИА Новости.

Например, в России строительство энергоблока №3 с реактором ВВЭР-1000 Ростовской АЭС началось 15 сентября 2009 года, а пуск реактора состоялся немногим более пяти лет спустя — 7 декабря 2014 года, напомнил собеседник агентства.

"При этом аналогичный реактор третьего энергоблока Тяньваньской АЭС был реализован и запущен менее чем за пять лет, что говорит о постепенном ускорении процесса при использовании отработанной технологии", — сказал Прокудин.

По его словам, высокая скорость реализации проектов АЭС дает возможность минимизировать затраты на простой, а также говорит о более эффективном использовании и самой технологии, и персонала, что дает Росатому "несомненный плюс" в сравнении с зарубежными компаниями отрасли.

"Если резюмировать, то это повышает конкурентоспособность Росатома на мировом рынке. Вместо разовой реализации можно начинать говорить о том, что Росатом запускает серийное производство", — подчеркнул Прокудин.

На фоне того, что российские специалисты могут быть привлечены на любой стадии реализации проекта, начиная от разработки и заканчивая его реализацией, а также дальнейшим сопровождением и возможной модернизацией уже действующих реакторов на АЭС разных категорий и разного времени старта, предложение Росатома на мировом рынке становится все более комплексным, что может обеспечить корпорации лидирующие позиции в сфере атомной энергетики на достаточно длительное время, заключил собеседник агентства.