Alstom Power Systems поставит турбины для турецкой АЭС "Аккую"

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Французская компания Alstom Power Systems (принадлежит американской General Electric) поставит турбины для АЭС "Аккую", которая будет построена в Турции с участием России, следует из открытых материалов, размещенных на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Речь идет о поставках основного и части вспомогательного оборудования комплектной паротурбинной установки для машинного зала всех четырех будущих энергоблоков АЭС "Аккую". Турбинный (машинный) зал — часть здания энергоблока АЭС, где размещаются агрегаты, вырабатывающие электроэнергию (турбины и турбогенераторы), со вспомогательным оборудованием.

Alstom Power Systems изготовит паровые турбины Arabelle, которые обеспечивают повышение экономичности и надежности производства электроэнергии на АЭС, снижение совокупных расходов на строительство и эксплуатацию атомной станции, а также снятие ограничений на дальнейшее повышение единичной мощности энергоблоков.

Цена контракта — 553 миллиона евро без НДС. Начало изготовления оборудования для первой очереди АЭС "Аккую" (энергоблоки №№1 и 2) предварительно намечено на май 2018 года.

Проектная компания "Аккую Нуклеар" (заказчик строительства и владелец АЭС "Аккую") для обеспечения работ планирует привлечь заемное финансирование под гарантии и/или страховое покрытие экспортных кредитных агентств (финансирование с покрытием ЭКА), а Alstom Power Systems должна будет оказать содействие "Аккую Нуклеар" в получении такого заемного финансирования объеме не менее 85% от цены оборудования.

Поставка комплектной паровой турбины для блока №1 АЭС "Аккую" предварительно намечена на апрель 2021 года, для блока №2 — на апрель 2022 года, для блока №3 — на апрель 2023 года, для блока №4 — на апрель 2024 года.

Как следует из материалов, на первой очереди станции планируется использовать турбогенераторы, ранее изготовленные для Балтийской АЭС (проектом этой атомной станции предусмотрено использование турбин Arabelle, в настоящее время строительство БалтАЭС в Калининградской области заморожено).

В 2016 году Alstom Power Systems выиграла конкурс на поставку турбинного оборудования для АЭС "Ханхикиви-1", которую планируется построить в Финляндии с участием России.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Ранее сообщалось, что российские инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов. Турецкая сторона рассчитывает на ввод первого блока АЭС в 2023 году.

В июне на международном форуме "Атомэкспо-2017" в Москве госкорпорация "Росатом" подписала соглашение об основных условиях вхождения турецких энергетических компаний Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat в капитал "Аккую Нуклеар". Турецкий консорциум претендует на 49% в "Аккую Нуклеар". Сумма возможной сделки не разглашалась, но объявлялось, что это будет самая крупная инвестиция зарубежных компаний в российские проекты, которые реализуются за пределами РФ, и крупнейшая в мире частная инвестиция в атомную энергетику за последние 17 лет.