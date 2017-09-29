"Атомный подарок": в КНР пущен построенный с участием России новый блок АЭC

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Без преувеличения историческое событие для сотрудничества России и Китая произошло на Тяньваньской АЭС — там успешно пущен реактор построенного с участием РФ энергоблока №3 этой атомной станции. Данный пуск ознаменовал собой и рекорд по строкам строительства Росатомом АЭС в новейшей истории отечественной атомной отрасли.

Пуск реактора состоялся вечером в минувший четверг — в День работника российской атомной промышленности, а значит, это событие можно считать подарком к празднику отрасли.

"Двадцать восьмого сентября в 23.27 (по Москве) реакторная установка энергоблока №3 Тяньваньской АЭС выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов", — сообщил в пятницу генеральный подрядчик строительства станции группа компаний Росатома ASE. В таких случаях специалисты образно говорят, что реактор "начал жить".

Исторический пуск

Теперь мощность реакторной установки будет постепенно повышаться до уровня, достаточного для энергетического опуска, то есть начала выработки электроэнергии атомным блоком. Это событие, как ожидается, состоится также нынешней осенью. Начало коммерческой эксплуатации блока №3 ожидается в феврале 2018 года.

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и №2 мощностью по 1000 МВт каждый. Примечательно, что эта АЭС считается одной из самых надежных и безопасных в мире. Так, именно на первых двух блоках Тяньваньской станции установлена ловушка расплава — уникальная разработка российских атомщиков, представляющая собой одну из специальных систем защиты АЭС.

"Показательно, что первые два блока, построенные нами в сотрудничестве с китайскими коллегами, признаются одними из лучших в стране. На Тяньваньской площадке мы внедряем наши самые передовые разработки и технологии в области атомной энергетики и управления строительством. Мы надеемся, что и вторая очередь Тяньваньской АЭС будет эффективно служить китайскому народу, укрепляя сотрудничество между нашим странами", — отметил глава группы ASE Валерий Лимаренко, слова которого цитируются в сообщении.

Нынешний пуск стал знаковым событием в истории российско-китайского сотрудничества и подтверждающим успешность выполнения планов сторон по совместной работе в области атомной энергетики, считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

"Приятно отметить, что благодаря накопленному значительному опыту их совместной работы по первым двум блокам Тяньваньской станции, реактор третьего блока был пущен даже с некоторым опережением. Поэтому можно быть уверенными, что по плану в нынешнем году пройдет энергетический пуск энергоблока №3, а в 2018 году состоится пуск и четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС", — сказал Уваров РИА Новости.

В целом, нынешнее событие подтверждает успешность выполнения планов России и Китая по развитию сотрудничества в атомной сфере, отметил Уваров. "И опыт строительства, пуска и эксплуатации блоков Тяньваньской АЭС, несомненно, пригодится при сооружении с участием России новых атомных энергоблоков в Китае", — отметил он.

Ранее сообщалось, что Китай приглашает Россию к участию в строительстве как минимум двух блоков новой шестиблочной АЭС на востоке страны.

Россия и Китай давно и активно взаимодействуют в области мирного атома. В ноябре 2016 года было принято совместное заявление глав правительств России и Китая о развитии взаимовыгодного стратегического сотрудничества по разным направлениям мирного атома.

До конца нынешнего года, как ожидается, будет подписано соглашение по совместному строительству энергоблоков №7 и №8 Тяньваньской АЭС. Для них Росатом предлагает наиболее современные реакторные установки ВВЭР-1200, соответствующие самым высоким стандартам эффективности и безопасности.

Еще одним направлением развития российско-китайского атомного партнерства обозначены и реакторы на быстрых нейтронах, которые, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла.

В этом случае за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также появится возможность значительно сократить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.

Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов.

Также Россия и Китай могут сотрудничать и по атомно-энергетическим проектам в других государствах.

Рекорд Росатома

Нынешний пуск ознаменовал собой и рекорд Росатома по срокам возведения АЭС, строительство которых начиналось уже в новейшей истории отечественной атомной отрасли — об этом свидетельствуют материалы базы данных PRIS МАГАТЭ, в которой приведена подробная информация по каждому энергоблоку АЭС в мире.

Церемония заливки первого бетона в основание "Тяньваня-3", знаменовавшая собой фактическое начало строительства энергоблока, прошла 27 декабря 2012 года. Таким образом, от старта сооружения энергоблока до его пуска прошло менее пяти лет.

Для сравнения, в России строительство энергоблока №3 с реактором ВВЭР-1000 Ростовской АЭС началось 15 сентября 2009 года, а пуск реактора состоялся немногим более пяти лет спустя — 7 декабря 2014 года. Также в новейшей истории России с нуля за почти восемь лет были построены энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 (пущен в мае 2016 года) и энергоблок №3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 (пущен в июне 2014 года).

За рубежом первый блок ВВЭР-1000 Тяньваньской АЭС начали строить в октябре 1999 года, пустили в декабре 2005 года. Второй блок станции с реактором такого же типа возводили с осени 2000 года, его пуск состоялся 1 мая 2007 года. В Индии блок №1 АЭС "Куданкулам" в Индии начали строить в марте 2002 года, ядерную реакцию в активной зоне реактора ВВЭР-1000 начали в июле 2013 года. Сооружение блока №2 станции стартовало в июле 2002 года, реактор ВВЭР-1000 пустили в июле 2016 года.

"Рекорд по срокам строительства, установленный на третьем блоке Тяньваньской станции, стал новым доказательством того, что российская атомная отрасль вышла на "рабочий ритм" серийного строительства АЭС", — отметил Александр Уваров.