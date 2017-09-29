Росатом поставил рекорд по срокам строительства АЭС в новейшей истории

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Специалисты госкорпорации "Росатом" менее чем за пять лет после начала сооружения энергоблока №3 Тяньваньской АЭС осуществили пуск его ядерного реактора и тем самым установили рекорд по срокам возведения АЭС, строительство которых начиналось уже в новейшей истории российской атомной отрасли. Данные по срокам строительства атомных энергоблоков приведены в базе данны PRIS МАГАТЭ.

Пуск реактора ВВЭР-1000 энергоблока №3 Тяньваньской АЭС успешно состоялся в минувший четверг. Церемония заливки первого бетона в основание этого блока, знаменовавшая собой фактическое начало его строительства, прошла 27 декабря 2012 года. Таким образом, от старта сооружения энергоблока до его пуска прошло менее пяти лет.

Для сравнения, в России строительство энергоблока №3 с реактором ВВЭР-1000 Ростовской АЭС началось 15 сентября 2009 года, а пуск реактора состоялся немногим более пяти лет спустя — 7 декабря 2014 года. Также в новейшей истории России с нуля за почти восемь лет были построены энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 (пущен в мае 2016 года) и энергоблок №3 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 (пущен в июне 2014 года).

Первый блок ВВЭР-1000 Тяньваньской АЭС начали строить в октябре 1999 года, пустили в декабре 2005 года. Второй блок станции с реактором такого же типа возводили с осени 2000 года, его пуск состоялся 1 мая 2007 года.

Блок №1 АЭС "Куданкулам" в Индии начали строить в марте 2002 года, пуск его реактора ВВЭР-1000 прошел в июле 2013 года. Сооружение блока №2 станции стартовало в июле 2002 года, реактор ВВЭР-1000 был пущен в июле 2016 года.

"Рекорд по срокам строительства, установленный на третьем блоке Тяньваньской станции, стал новым доказательством того, что российская атомная отрасль вышла на "рабочий ритм" серийного строительства АЭС", — сказал РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.