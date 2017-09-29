Эксперт назвал пуск нового блока Тяньваньской АЭС историческим для РФ и КНР

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пуск ядерного реактора построенного с участием России энергоблока №3 Тяньваньской АЭС стал знаковым событием в истории российско-китайского сотрудничества и подтверждающим успешность выполнения планов сторон по совместной работе в области атомной энергетики, считает главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.

Пуск реактора состоялся вечером в четверг. Реакторная установка была выведена на минимальную мощность, достаточную для контроля управляемой цепной ядерной реакции.

"Это, безусловно, знаковое событие в истории партнерства России и Китая — в том числе, в области атомной энергетики, очень большой успех российских и китайских специалистов. Приятно отметить, что благодаря накопленному значительному опыту их совместной работы по первым двум блокам Тяньваньской станции, реактор третьего блока был пущен даже с некоторым опережением", — сказал Уваров РИА Новости.

"Поэтому можно быть уверенными, что по плану в нынешнем году пройдет энергетический пуск энергоблока №3, а в 2018 году состоится пуск и четвертого энергоблока Тяньваньской АЭС", — добавил эксперт.

В целом, нынешнее событие подтверждает успешность выполнения планов России и Китая по развитию сотрудничества в атомной сфере, отметил Уваров. "И опыт строительства, пуска и эксплуатации блоков Тяньваньской АЭС, несомненно, пригодится при сооружении с участием России новых атомных энергоблоков в Китае", — сказал он.

Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый.

Ранее сообщалось, что Китай приглашает Россию к участию в строительстве как минимум двух блоков новой шестиблочной АЭС на востоке страны.