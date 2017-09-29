На Тяньваньской АЭС запустили реактор, построенный при участии России

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Китае в четверг вечером провели успешный пуск реактора построенного с участием России нового третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, сообщила пресс-дружба группы компаний ASE (входит в Росатом).
Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый.
"Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов", — говорится в сообщении. В таких случаях атомщики говорят, что реактор "начал жить".
Далее предстоит энергетический пуск с подключением энергоблока №3 Тяньваньской АЭС к энергосистеме Китая. Это событие ожидается осенью.