На Тяньваньской АЭС запустили реактор, построенный при участии России

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В Китае в четверг вечером провели успешный пуск реактора построенного с участием России нового третьего энергоблока Тяньваньской АЭС, сообщила пресс-дружба группы компаний ASE (входит в Росатом).

Двадцать восьмого сентября в 23.27 (по Москве) реакторная установка энергоблока №3 Тяньваньской АЭС выведена на минимально контролируемый уровень мощности", — говорится в сообщении.

Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. В 2007 году было успешно завершено строительство энергоблоков №1 и 2 мощностью по 1000 МВт каждый.

"Началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов", — говорится в сообщении. В таких случаях атомщики говорят, что реактор "начал жить".

Далее предстоит энергетический пуск с подключением энергоблока №3 Тяньваньской АЭС к энергосистеме Китая. Это событие ожидается осенью.