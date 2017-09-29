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Ядерные технологии
Ядерные технологии

Норвегия удовлетворена сотрудничеством с Росатомом по ядерной безопасности

09:1129.09.2017
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© Фото : предоставлено концерном "Росэнергоатом"Плавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов. Архивное фотоПлавучий энергоблок атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов. Архивное фото
© Фото : предоставлено концерном "Росэнергоатом"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде выразил признательность генеральному директору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву за соответствующее принципам добрососедства решение вопроса о транспортировке российского плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" по Балтике.

Бренде направил Лихачеву письмо (текст имеется в распоряжении РИА Новости), в котором глава МИД Норвегии сообщил, что высоко ценит партнерство между Россией и Норвегией в области радиационной безопасности и в особенности сотрудничество между Росатомом и Норвежским агентством по ядерной и радиационной безопасности.

"Хорошим примером добрососедского сотрудничества стал наш конструктивный диалог относительно транспортировки судна "Академик Ломоносов". Мы признательны за то, что Росатом принял во внимание норвежские озабоченности", — говорится в тексте письма.

История вопроса

АЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В июле нынешнего года Лихачев сообщил журналистам, что из-за инновационности проекта плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) возникла неопределенность с применением к проекту плавучего атомного энергоблока разработанных в свое время положений морского права.

"Морское право "не успело" за нашими разработками, в нем отсутствует понятие "несамоходного плавучего ядерного объекта". Поэтому многие вопросы, которые задают нам наши соседи и партнеры по Балтийскому региону, юридически не могут быть решены", — пояснил тогда Лихачев.

Поэтому, чтобы избежать двойной трактовки правовых документов, относящихся к регулированию передвижения плавучего энергоблока от Санкт-Петербурга до Певека, Росатом принял решение провести загрузку топлива как можно ближе к объекту потребления. Загрузка произойдет на базе Росатомфлота в Мурманске после окончания строительства энергоблока, сообщил глава Росатома.

Лихачев подчеркивал, что транспортировка плавучего энергоблока по Балтике пройдет без ядерного топлива, и что Росатом таким образом идет навстречу пожеланиям стран Балто-Скандинавского региона.

"Тем самым мы полностью снимаем существующую юридическую коллизию и действуем из принципа добрососедства с нашими партнерами", — говорил Лихачев.

План будущих работ

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В департаменте коммуникаций Росатома не прокомментировали письмо главы МИД Норвегии. Вместе с тем, в Росатоме отметили, что все решения, связанные со строительством и транспортировкой плавучего атомного энергоблока, "были и останутся максимально публичными".

"Мы уверены в безопасности технологий и работ, проводимых на ПАТЭС, и стараемся максимально открыто информировать наших партнеров в странах Балтийского региона о планах реализации проекта, а все решения принимаются с учетом их интересов", — сказали в госкорпорации.

В Росатоме также сообщили, что завершение работ по промывке систем первого контура обеих реакторных установок плавучего атомного энергоблока запланировано на конец ноября нынешнего года, а испытания систем и оборудования на проектных параметрах продолжатся до конца текущего года. После завершения швартовных испытаний и выполнения работ по подготовке к буксировке, энергоблок в мае 2018 года будет отбуксирован в Мурманск на площадку Росатомфлота, где приблизительно в октябре 2018 года будет проведена загрузка ядерного топлива в реактор, а на ноябрь будущего года намечен его физический пуск.

Заместитель генерального директора ГК Росатом Кирилл Комаров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Плавучий энергоблок войдет в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, которая предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки. Энергоблок строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Заказчик строительства концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион Росатома) планирует ввести его в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке в декабре 2019 года.

В основу проекта положены проверенные в течение нескольких десятилетий технологии ледокольных ядерных реакторов. На энергоблоке установлены две реакторные установки КЛТ-40С мощностью по 35 МВт. Проект ПАТЭС разработан в соответствии с требованиями МАГАТЭ по безопасности, и с большим запасом прочности, который, по мнению специалистов, делает реакторы плавучего энергоблока неуязвимыми для цунами и других природных катаклизмов.

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