МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Россия обладает полным комплексом ядерных энергетических технологий, необходимых для освоения Арктики и обеспечения российского лидерства в этом районе мира, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Поэтому основой надежного, эффективного и при этом экологически безопасного энергоснабжения Арктики являются только ядерные технологии, подчеркнул Ковальчук.
"Это атомные станции малой мощности, основанные на прямом преобразовании энергии, то есть тепла в электричество, и привлечение корабельных технологий, которыми мы блестяще владеем. Это дает устойчивую, абсолютно внеконкурентную базу", — сказал ученый.
В качестве примера Ковальчук привел ранее разработанный в Курчатовском институте проект необслуживаемой саморегулируемой атомной термоэлектрической атомной станции малой мощности. Кроме того, возможно создание подводных роботизированных комплексов для работ в Арктике, работающих также за счет прямого преобразования тепла от ядерных источников.
Кроме того, еще одним уникальным объектом для энергоснабжения арктических территорий будет плавучая атомная теплоэлектростанция, которая сейчас сооружается и должна начать работу на Чукотке в конце 2019 года, отметил он.
Особо Ковальчук отметил созданный под научным руководством Курчатовского института в Сайде-губе (Мурманская область) не имеющий аналогов центр по переработке, кондиционированию и долговременному хранению радиоактивных отходов. "Этот комплекс гарантирует безопасное, экологически чистое развитие ядерных технологий в Арктике", — сказал он.