Центр Кудрина обосновал эффективность проекта новых атомных суперледоколов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Расчеты специалистов Центра стратегических разработок (ЦСР, председателем совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин) подтверждают бюджетную эффективность проекта строительства в России трех атомных ледоколов нового поколения проекта 10510 "Лидер", сообщил генеральный директор предприятия госкорпорации Росатом ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.
"У нас завершается контракт с Центром стратегических разработок. По их расчетам — высокая бюджетная эффективность, в первую очередь бюджета строительства минимум трех ледоколов класса ЛК-120", — сказал Рукша в среду на конференции "Атомный ледокольный флот и освоение Арктики" в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".
Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола.
В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.