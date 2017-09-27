Центр Кудрина обосновал эффективность проекта новых атомных суперледоколов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Расчеты специалистов Центра стратегических разработок (ЦСР, председателем совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин) подтверждают бюджетную эффективность проекта строительства в России трех атомных ледоколов нового поколения проекта 10510 "Лидер", сообщил генеральный директор предприятия госкорпорации Росатом ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот) Вячеслав Рукша.

Ранее сообщалось, что ЦСР по заказу Росатомфлота должен был оценить потребность в новых сверхмощных атомных ледоколах ЛК-120 проекта "Лидер" и мощностью 120 МВт для обеспечения грузовых перевозок по Северному морскому пути, бюджетные эффекты строительства и эксплуатации, и разработать финансово-экономическую модель проекта.

"У нас завершается контракт с Центром стратегических разработок. По их расчетам — высокая бюджетная эффективность, в первую очередь бюджета строительства минимум трех ледоколов класса ЛК-120", — сказал Рукша в среду на конференции "Атомный ледокольный флот и освоение Арктики" в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Основными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счет большой ширины этих ледоколов. Ранее сообщалось, что первый ледокол проекта 10510 возможно построить к 2030 году, а всего для освоения Арктики потребуется два-три таких ледокола.

В настоящее время обсуждаются сроки и место строительства первого атомного ледокола-лидера.