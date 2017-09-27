Наукой и инновациями в Росатоме будет управлять экс-глава ТВЭЛ Оленин

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Кадровые перестановки произошли в руководстве госкорпорации "Росатом": на должность заместителя генерального директора — директора блока по управлению инновациями назначен Юрий Оленин, ранее занимавший должность президента топливной компании Росатома ТВЭЛ, сообщил департамент коммуникаций атомной госкорпорации.

Ранее блок по управлению инновациями Росатома возглавлял Вячеслав Першуков.

"В рамках трансформации системы управления научным дивизионом Юрий Оленин будет отвечать за обеспечение научного и технологического развития госкорпорации "Росатом" и ее организаций, обеспечение разработки технологий для новых продуктов. Кроме того, в зону ответственности Юрия Оленина будет входить функция стратегического управления: разработка стратегии (в том числе технологической стратегии), контроль и информационно-аналитическое сопровождение реализации стратегии Росатома", — говорится в сообщении.

На должность главы ТВЭЛ назначена Наталья Никипелова, ранее занимавшая должность старшего вице-президента по финансам, экономике и корпоративному управлению топливной компании, отмечается в сообщении.