Бразилия надеется договориться с Росатомом об АЭС "Ангра-3"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 сен — РИА Новости. Бразилия рассчитывает до конца нынешнего года договориться с Россией об условиях совместного сотрудничества по завершению проекта строительства энергоблока №3 единственной бразильской атомной электростанции имени адмирала Алваро Алберто (АЭС "Ангра"), сообщил РИА Новости глава Департамента развития новых проектов бразильской госкорпорации Eletronuclear, ответственной за эксплуатацию АЭС "Ангра", Марселу Гомес.

Работы по сооружению энергоблока №3 АЭС "Ангра" проектной мощностью 1350 МВт, в основе которого лежит германский проект, начались в Бразилии 1984 году, но станция в силу ряда причин до сих пор не достроена.

Ранее сообщалось, что Росатом готов к участию в строительстве хранилища отработавшего ядерного топлива для третьего блока АЭС "Ангра".

По словам Гомеса, Росатом мог бы помочь Бразилии завершить достройку этого энергоблока. "Существует взаимный интерес, стремление совместно завершить эту работу, мы уже достаточно долго ведем переговоры на эту тему", — отметил собеседник агентства.

"В данном случае речь не идет об использовании российских технологий, их невозможно использовать в рамках проекта "Ангра-3". Росатом могла бы помочь своим опытом строительства, координации проектов, контролем хода работ, а также поставками некоторых недостающих комплектующих", — пояснил Гомес.

По его словам, Росатом мог бы войти в проект "с недостающим финансированием и с предоставлением услуг и поставкой оборудования, которые требуются для завершения работ".

"Мы хотим успеть договориться об этом партнерстве и четко оговорить его условия до конца этого года. Затем предстоит возобновить работы. Подобные международные проекты не бывают простыми, это займет какое-то время, но мы надеемся возобновить работы в следующем году и завершить строительство (энергоблока) в январе 2024 года ", — добавил Гомес.