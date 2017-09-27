Росатом начал проектирование исследовательского ядерного центра для Боливии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" начала проектирование Центра ядерных и технологий, который будет построен с участием России в Боливии, сообщила компания "Русатом-международная сеть".

"Мы приступили к разработке проектных решений в рамках сооружения Центра ядерных исследований и технологий в Боливии. В самое ближайшее время боливийская сторона начнет работы на площадке для ее подготовки к строительству. Планируем выйти на строительную площадку уже во втором квартале 2018 года. Ввод в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год", — сказал глава компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) Евгений Пакерманов.

Ранее в сентябре в Вене в рамках 61-й генеральной конференции МАГАТЭ состоялось подписание контракта между Агентством по атомной энергии Боливии и АО "Государственный специализированный проектный институт" (входит в Росатом) на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто, Боливия.

Центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями. Инвестиции в проект составят свыше 300 миллионов долларов.

Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации.

Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека.

Проект сооружения центра уникален для мировой атомной отрасли. Выбранный боливийской стороной вариант размещения центра является самой высотной (4000 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.