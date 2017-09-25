Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани обсудили в телефонном разговоре урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы, отметили важность полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе разговора были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также проблематика сотрудничества в формате Россия-Иран-Азербайджан.
Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах.