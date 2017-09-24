СМИ узнали, где будут подписаны контракты на строительство АЭС в Египте

КАИР, 24 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти египетской провинции Матрух на Средиземном море, где будет построена первая в стране атомная электростанция эд-Дабаа, ведут активную подготовку к торжественной церемонии подписания пакета коммерческих контрактов, пишет египетская газета "Ахбар аль-Йоум" со ссылкой на источники в администрации.

Предполагается, что подписание может пройти как на самом объекте эд-Дабаа, так и на расположенной в этом районе крупнейшей в Африке военной базе имени Мухаммеда Нагиба.

"Провинция готова провести такую торжественную церемонию, подготовку к которой курирует президентская администрация… Предложено организовать мероприятия на самом объекте эд-Дабаа или на военной базе Мухаммеда Нагиба, все гости будут размещены на туристических объектах средиземноморского побережья", — цитирует издание слова источника.

Газета отмечает, что в провинции Матрух заметна подготовка к подписанию контрактов: ремонтируются дороги, обновляются расположенные недалеко от объекта отели и туристические поселки, даже составляются и согласовываются в службах безопасности предварительные списки гостей.

Россия и Египет в 2015 году подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов.

Атомная станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. Египет рассчитывает, что пуск первого блока АЭС состоится в 2024 году. В настоящее время в Египте завершается законодательное, техническое и финансовое согласование пакета из четырех коммерческих контрактов.