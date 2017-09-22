Первую паровую турбину доставили для установки на атомный ледокол "Арктика"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Первая паровая турбина, которая войдет в состав двигательной установки головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика", доставлена на атомоход для последующей установки, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Задержка с поставкой паровых турбин предприятием-изготовителем – заводом "КировЭнергоМаш" называлась основной причиной сдвига "вправо" графика постройки "Арктики". Первоначально сдача корабля заказчику, ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот"), ожидалась в конце нынешнего года. Теперь этот срок сдвинут на "конец первой половины" (середину) 2019 года.

"Я рад сообщить, что первая турбина на головной корабль ("Арктика"), наконец, вчера была доставлена и выгружена. Мы ждем в конце года вторую турбину", — сказал Рахманов.

По его словам, приняты необходимые меры для соблюдения нового графика, за ходом достройки "Арктики" ведется постоянный контроль.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров.

Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сейчас идет строительство трех кораблей этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Срок сдачи "Арктики" — в середине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.