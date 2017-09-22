Испытания головного ледокола "Арктика" начнутся в начале 2018 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Швартовные испытания головного российского атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" начнутся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в начале 2018 года, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"В начале следующего года", — ответил он на соответствующий вопрос агентства.
Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Сейчас идет строительство трех кораблей этого проекта: "Арктика" и "Сибирь" спущены на воду, "Урал" пока находится на стапелях. Срок сдачи "Арктики" — в первой половине 2019 года, "Сибири" — ноябрь 2020-го, "Урала" — ноябрь 2021-го.