Эксперт: испытание КНДР водородной бомбы приведет к введению новых санкций

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Испытание Северной Кореей водородной бомбы в Тихом океане приведет к введению новых санкций, которые тем не менее не помогут сдерживать развитие ядерной программы КНДР, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
"Политические последствия от испытания водородной бомбы будут те же самые, что и сейчас: внедрение новых санкций, изоляция Северной Кореи и так далее. Но такие меры на практике не работают, и Корея продолжает свою ракетно-ядерную программу, несмотря на давление со стороны США. Очевидно, что новые санкции также не приведут ни к каким результатам", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.
"Они продемонстрировали подрыв такого заряда в подземной шахте на своем ядерном полигоне. Его мощность составила порядка 150 килотонн. По данным разведывательного управления минобороны США, Северная Корея имеет сейчас около 6-10 ядерных зарядов, часть из них уже термоядерные", — сказал эксперт.
Он также отметил, что производственные возможности ядерной промышленности Северной Кореи, по оценкам США, составляют порядка 10-12 ядерных зарядов в год.