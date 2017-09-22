Эксперт: испытание КНДР водородной бомбы приведет к введению новых санкций

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Испытание Северной Кореей водородной бомбы в Тихом океане приведет к введению новых санкций, которые тем не менее не помогут сдерживать развитие ядерной программы КНДР, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Утром в пятницу было обнародовано заявление Ким Чен Ына, в котором он назвал речь президента США Дональда Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", самого американского президента — "маразматиком", и пообещал "принять самые жесткие в истории контрмеры". Затем в Нью-Йорке министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил перед журналистами, что возможными ответными мерами на речь президента США Дональда Трампа может стать самое мощное испытание водородной бомбы над Тихим океаном.

"Политические последствия от испытания водородной бомбы будут те же самые, что и сейчас: внедрение новых санкций, изоляция Северной Кореи и так далее. Но такие меры на практике не работают, и Корея продолжает свою ракетно-ядерную программу, несмотря на давление со стороны США. Очевидно, что новые санкции также не приведут ни к каким результатам", — заявил РИА Новости в пятницу Мураховский.

По его словам, КНДР имеет технические возможности для испытания такого ядерного заряда в Тихом океане.

"Они продемонстрировали подрыв такого заряда в подземной шахте на своем ядерном полигоне. Его мощность составила порядка 150 килотонн. По данным разведывательного управления минобороны США, Северная Корея имеет сейчас около 6-10 ядерных зарядов, часть из них уже термоядерные", — сказал эксперт.

Он также отметил, что производственные возможности ядерной промышленности Северной Кореи, по оценкам США, составляют порядка 10-12 ядерных зарядов в год.