В конце года в России выполнят контрольную сборку корпуса реактора МБИР

ВЕНА, 21 сен — РИА Новости. В конце нынешнего года планируется провести промежуточную контрольную сборку корпуса самого мощного в мире исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который будет построен в России, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора — директор блока по управлению инновациями госкорпорации "Росатом" Вячеслав Першуков в кулуарах 61-й генеральной конференции МАГАТЭ.

Промежуточная контрольная сборка корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами — один из значимых этапов в процессе его изготовления. Она проводится для последующих испытаний корпуса на прочность и плотность.

"Скорее всего, да", — сказал Першуков, отвечая на вопрос агентства, будет ли до конца года произведена промежуточная контрольная сборка корпуса МБИР.

По его словам, на недавнем заседании штаба по проекту МБИР к выполнению графика изготовления корпуса реактора "вопросов не было".

Реактор МБИР строится на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде (Ульяновская область). Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз. На базе МБИР будет создан международный центр исследований.

Считается, что создание многоцелевого быстрого исследовательского реактора обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Эксплуатацию реактора МБИР планируется начать после 2020 года.

Завод "Атоммаш" (Волгодонск, Ростовская область, входит в энергомашиностроительный дивизион "Росатома" холдинг "Атомэнергомаш") весной нынешнего года приступил к изготовлению корпуса реактора МБИР, отгрузить его планируется в 2018 году.

Вес готового корпуса реактора составит 83 тонны, длина превысит 12 метров, диаметр — 4 метра. Всего на базе "Атоммаша" будет изготовлено 14 изделий для многоцелевого исследовательского реактора общим весом свыше 360 тонн, в том числе корпусные элементы и опорные конструкции.